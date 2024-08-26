وريث بوسكيتس .. جوهرة لا ماسيا التي فتنت فليك وعالم كرة القدم

بات لاعباً أساسياً في أول مباراتين مع المدرب الألماني هانزي فليك

مارك برنال، 17 سنة، بات لاعباً أساسياً في أول مباراتين مع المدرب الألماني هانزي فليك في برشلونة بحلّته الجديدة.

قفز "لاعب الارتكاز" النحيف، الذي يبلغ طوله 1.91 متراً، إلى الفريق الأول بقوة، وفرض نفسه بسرعة الصاروخ، بعد أن كان لاعباً رئيسياً في فريق "برشلونة أتليتيك" مع المدرب رافا ماركيز، حيث لعب في 31 مباراة.

كان لأدائه الممتاز في الفترة التحضيرية قبل الموسم، وفي جولة الولايات المتحدة، ما فتن به المدرب الألماني، فقرر أنه لم يعد من الضروري التعاقد مع لاعب خط وسط مركزي، في وجود لاعب برشلونة الشاب، الذي يقارنه الكثيرون بسيرجيو بوسكيتس.

ترك صديق وزميل باو كوبارسي ولامين يامال الجميع عاجزين عن الكلام، بما في ذلك المدرب الشهير بيب جوارديولا، وهو الذي جاء في عام 2014 من جيمناستيك دي مانريسا، الى أكاديمية لا ماسيا في سن السابعة، وبرز في جميع الفئات الدنيا من برشلونة، وتخطى مرحلة الشباب.

أسلوبه وجودته وروعته، دفعت الكثيرين إلى مقارنته بسيرجيو بوسكيتس، من خلال قدرته على حماية الكرة وقراءته للعب مع الكرة ومن دونها، وتضحياته الدفاعية، وقدرته على التأثير على الخطوط المتقدمة لفريق برشلونة، وجرأته في التسديد على المرمى.







