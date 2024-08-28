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مارك برنال يضع برشلونة في أزمة فنيّة

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مارك برنال يضع برشلونة في أزمة فنيّة
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كرة القدم

2024-08-28 | 03:49
مارك برنال يضع برشلونة في أزمة فنيّة

لم يكن الفوز على رايو فاليكانو هو الحدث بالنسبة لبرشلونة

لم يكن الفوز في ملعب فاليكاس الصعب على رايو فاليكانو هو الحدث بالنسبة لبرشلونة، بل إصابة نجمه الصاعد مارك برنال، البالغ 17 عاماً فقط.

عانى اللاعب، الذي لم يتمكن من إنهاء المباراة، وكان لا بد من مساعدته، من إصابة خطيرة في ركبته اليسرى، وتدل الإشارات إلى تمزق في الرباط الصليبي، ما سيضع برشلونة في أزمة فنيّة تتعلق بمركز لاعب المحور.

وبمجرد انتهاء المباراة الى فوز برشلونة (2-1)، أبدى المدرب هانزي فليك قلقه، واعترف بأن غرفة الملابس كانت حزينة "نحن حزينون لمارك، علينا أن ننتظر الاختبارات، لكنها لا تبدو جيدة".

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع، اصطدم برنال بساق إيزي بالازون، وأصاب ركبته اليمنى، ويبدو أنه سيغيب لفترة طويلة، حيث أكدت مصادر من نادي برشلونة أنه، بعد الفحص الأول، إلى "تمزق الأربطة الصليبية".

 

مارك برنال يضع برشلونة في أزمة فنيّة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

مارك برنال

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