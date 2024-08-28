فيديو انتقال سعود عبد الحميد لروما يستفز الاتحاد والهلال

اشترى النادي الإيطالي الموسم المتبقي من عقده مع الهلال

أمس الثلاثاء، وقع السعودي سعود عبد الحميد، رسميا لروما، لمدة أربع مواسم، بعدما اشترى النادي الإيطالي الموسم المتبقي من عقده مع الهلال، في أول تجربة احتراف خارجي في مسيرته، وقدّرت تقارير صحفية سعودية وإيطالية قيمة الصفقة بنحو 2.5 مليون يورو.

ولم يكن الانتقال في حد ذاته مستغرباً، بل الفيديو التقديمي الذي أعاد إلى الاذهان الاحتفالية "المستفزة" لهدف اللاعب خلال الكلاسيكو الذي جمع فريقه السابق الهلال مع الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

آنذاك، أحضر عبد الحميد كرسيا من طرف الملعب، وجلس عليه أمام المدرج الاتحادي، فتلقى من الجماهير عبوات المياة.

كذلك، استفز اللاعب الهلاليين، حين قام بإلغاء متابعته لحساب النادي على إنستغرام، علماً أن النادي كان معارضاً لرحيل أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإيطالي.



