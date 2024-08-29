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فيديو - برشلونة يستهدف موهبة ليفربول لتعويض مارك برنال

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فيديو - برشلونة يستهدف موهبة ليفربول لتعويض مارك برنال
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كرة القدم

2024-08-29 | 00:49
فيديو - برشلونة يستهدف موهبة ليفربول لتعويض مارك برنال

قدّم برشلونة الاسباني بالأمس اقتراح إعارة إلى ليفربول الإنجليزي

قدّم برشلونة الاسباني بالأمس اقتراح إعارة إلى ليفربول الإنجليزي، يتعلق بلاعب خط الوسط الموهوب ستيفان باجسيتيك، وذكر فابريزيو رومانو، أن القيمة بلغت أربعة ملايين يورو، مع عدم الإشارة الى شرط الشراء.
ويأتي ذلك بعد عرض الإعارة من سالزبورغ النمساوي الذي ورد الى ليفربول يوم الثلاثاء، حيث يحاول برشلونة تعويض الغياب الأكيد لنجمه الشاب مارك برنال، الذي أصيب بالرباط الصليبي خلال الفوز في الدوري الاسباني على رايو فاليكانو (2-1).
ستيفان باجسيتيك ماكييرا، من مواليد مدينة فيغو الإسبانية، في 22 تشرين الاول - أكتوبر 2004، يلعب كلاعب خط وسط دفاعي أو قلب دفاع، وهو ابن لاعب كرة القدم الصربي السابق سردان باجيتش.
لعب في أكاديمية سيلتا فيغو للشباب، ووقع لنادي ليفربول في كانون الثاني - ديسمبر 2020 مقابل 224 ألف جنيه إسترليني، وتمت مكافأته بعقد جديد في آب - أغسطس 2022، ثم في كانون الثاني - يناير 2023، كما لعب لمنتخبيّ اسبانيا تحت 18 وتحت 21 عاماً.
ظهر لأول مرة في 27 آب - أغسطس، حين دخل كبديل في الفوز (9-0) على بورنموث، ولأول مرة في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس في 13 أيلول - سبتمبر كبديل في الدقيقة 94، ليصبح أصغر لاعب في ليفربول على الإطلاق في المسابقة.



فيديو - برشلونة يستهدف موهبة ليفربول لتعويض مارك برنال

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ليفربول

ستيفان باجسيتيك

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