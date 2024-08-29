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مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل

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مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل
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كرة القدم

2024-08-29 | 00:53
مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل

سخر مشجعون ممازحين إن "عطلة نهاية الأسبوع قد دُمرت"

سخر مشجعون ممازحين إن "عطلة نهاية الأسبوع قد دُمرت" بعد أن فشلت "تارا ماي كيرك" في التسجيل في فوز فريقها بيتربورو (8-0) على لينكولن سيتي في القسم الاول من الدوري الوطني الانجليزي للسيدات في ميدلاندز.
ويعود السبب الى أن كيرك، 21 عاماً، تذهب دوماً الى وسائل التواصل الاجتماعي، للتحدث عن مآثرها التهديفية.
لكنها فشلت بشكل ذريع في المباراة حيث تقاسمت زميلاتها في الفريق كير بيركنز (1) كاتي ميدلتون (3) ولورين ويلشو (1) ونيامه كونور (2) وفرانكي بيم (1) الغنائم.
غالبا ما تجد مهاجمة ليستر سيتي السابقة كيرك نفسها في سجل الأهداف، وتتحدث عن لعبتها الخاصة، وتقول "أنا سريعة في التصويب، متسترة للغاية داخل منطقة الجزاء، ولا يمكن التنبؤ بتحركاتي، لكن هدفي الرئيسي عندما أكون على أرض الملعب هو العثور على الشباك".




مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل

رياضة

كرة القدم

تارا ماي كيرك

بيتربورو

لينكولن سيتي

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