جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا

يتألق جود بيلينجهام مع ريال مدريد في إسبانيا

يتألق جود بيلينجهام، 21 عاما، مع ريال مدريد في إسبانيا، لكن يبدو أنه لا يزال لديه قدم في بلاده المملكة المتحدة.

فوفقا لصحيفة دايلي ميل، فقد وضع اللاعب الدولي نصب عينيه شراء منزل جديد في ضواحي برمنغهام، حيث اشترى نجم ريال مدريد بعض الأراضي في بارنت غرين، رد ميدلاندز، التي أصبحت مرتعا للاعبي كرة القدم في السنوات الأخيرة.

وتضم القرية الغنية زملاء "فريق الأسود الثلاثة" أولي واتكينز وجاك جريليش، ويجري العمل على منزل من خمس غرف نوم وأربعة طوابق في قطعة الأرض التي كانت في السابق جزءا من حديقة منزل تم هدمه الآن.

وتكهن السكان المحليون في المنطقة، بأن كلفة المنزل، تبلغ سبعة ملايين جنيه إسترليني، وقد اشتراه بيلينجهام لوالديه على بعد 11 ميلا شمالا من مكان ولادته، وهو شوهد في الشارع الرئيسي الشهر الماضي.

















