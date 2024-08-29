الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا
A-
A+

كرة القدم

2024-08-29 | 00:55
جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا

يتألق جود بيلينجهام مع ريال مدريد في إسبانيا

يتألق جود بيلينجهام، 21 عاما، مع ريال مدريد في إسبانيا، لكن يبدو أنه لا يزال لديه قدم في بلاده المملكة المتحدة.
فوفقا لصحيفة دايلي ميل، فقد وضع اللاعب الدولي نصب عينيه شراء منزل جديد في ضواحي برمنغهام، حيث اشترى نجم ريال مدريد بعض الأراضي في بارنت غرين، رد ميدلاندز، التي أصبحت مرتعا للاعبي كرة القدم في السنوات الأخيرة.
وتضم القرية الغنية زملاء "فريق الأسود الثلاثة" أولي واتكينز وجاك جريليش، ويجري العمل على منزل من خمس غرف نوم وأربعة طوابق في قطعة الأرض التي كانت في السابق جزءا من حديقة منزل تم هدمه الآن.
وتكهن السكان المحليون في المنطقة، بأن كلفة المنزل، تبلغ سبعة ملايين جنيه إسترليني، وقد اشتراه بيلينجهام لوالديه على بعد 11 ميلا شمالا من مكان ولادته، وهو شوهد في الشارع الرئيسي الشهر الماضي.








جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا

رياضة

كرة القدم

جود بيلينجهام

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عاد بعد ايقاف دام 10 أشهر و308 يوماً
زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

عاد بعد ايقاف دام 10 أشهر و308 يوماً
01:23

عاد بعد ايقاف دام 10 أشهر و308 يوماً

باشر مسيرته مع نيوكاسل في الفوز على نوتنجهام

01:23

عاد بعد ايقاف دام 10 أشهر و308 يوماً

باشر مسيرته مع نيوكاسل في الفوز على نوتنجهام

زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟
00:54

زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟

منذ أن قرر أسطورة ليفربول تولي وظيفة في الشرق الأوسط

00:54

زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟

منذ أن قرر أسطورة ليفربول تولي وظيفة في الشرق الأوسط

مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل
00:53

مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل

سخر مشجعون ممازحين إن "عطلة نهاية الأسبوع قد دُمرت"

00:53

مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل

سخر مشجعون ممازحين إن "عطلة نهاية الأسبوع قد دُمرت"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024