فيديو أنيق في تقديم كييزا: لا أستطيع الإنتظار لسماع النشيد

في صفقة تمت مقابل 12 مليون يورو

قدم ليفربول الانجليزي لاعبه الجديد، النجم الايطالي فيديريكو كييزا، 26 عاماً، آتياً من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تمت مقابل 12 مليون يورو، وثلاثة ملايين يورو على شكل مكافآت إضافية محتملة.

وقدّم النادي الانجليزي اللاعب من خلال فيديو أنيق قال فيه "عندما أسمع كلمة ليفربول، أفكر في الألقاب والإنتصارات .. ليالي دوري الأبطال العظيمة في أنفيلد"، وأضاف "إنه شئ عاطفي بالنسبة لي، لا أستطيع الإنتظار لسماع نشيد (لن تسير وحدك أبداً)، سأقدم كل شئ لأجل هذا القميص، ولأجل هذه الجماهير".

وعانى كييزا من إصابة خطيرة في الركبة عام 2022 لعشرة أشهر، قبل أن يعود في الموسم الماضي ويسجل عشرة أهداف ويقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مباراة مع يوفنتوس في كل البطولات.



