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فيديو - نيس قدّم محمد عبد المنعم بطريقة فرعونية

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فيديو - نيس قدّم محمد عبد المنعم بطريقة فرعونية
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كرة القدم

2024-08-30 | 02:03
فيديو - نيس قدّم محمد عبد المنعم بطريقة فرعونية

فيديو جمع بين الاهرامات في الجيزة والمدينة الفرنسية

قدّم نادي نيس الفرنسي نجمه الجديد، اللاعب المصري الدولي محمد عبد المنعم بطريقة رائعة، من خلال فيديو جمع بين الاهرامات في الجيزة، والمدينة الفرنسية، تحت عنوان "نعم، كان لنيس أهراماتها".
وأكد موقع نادي نيس، أنه  تم التعاقد مع محمد عبد المنعم في صفقة بيع نهائي "وقع مدافع منتخب مصر الأول، على عقود انتقاله لمدة 4 مواسم أي حتى صيف 2028 المقبل".
وشارك المدافع الدولي مع النادي الأهلي في الموسم المنقضي في 44 مباراة في جميع البطولات التي نافس عليها، ونجح في تسجيل هدفين.
 
 
 



فيديو - نيس قدّم محمد عبد المنعم بطريقة فرعونية

رياضة

كرة القدم

نيس

محمد عبد المنعم

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