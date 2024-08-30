الشقيقان كيليان وإيثان مبابي وجهاً لوجه

لم يبق أي من عائلة "مبابي" في باريس

في الموسم الماضي، كان كيليان مبابي وشقيقه الأصغر إيثان، البالغ من العمر 17 عاماً معاً في باريس سان جيرمان، الذي احتفظ بلقب الدوري الفرنسي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، ذهب كلاهما في طريق منفصل، إذ غادر كيليان في صفقة انتقال حر بعد سبع سنوات مع النادي الفرنسي للانضمام إلى ريال مدريد، بينما انضم إيثان مبابي إلى ليل في انتقال مجاني.

وعلى الرغم من أنه لم يبق أي من عائلة "مبابي" في باريس، مسقط رأسهم، فهما سيجتمعان معاً في دوري أبطال أوروبا، إذ يتواجه ريال مدريد مع ليل ضد حين يزور النادي الإسباني ملعب بيير موروي في "مرحلة الدوري"، وبعد أن لعبا معاً، سيتحضر الشقيقان الآن للعب وجهاً لوجه.







