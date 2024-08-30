بيب غوارديولا يقدّم هدية مالية ضخمة لموظفي مانشستر سيتي

لفتة رائعة تجاه الموظفين والعاملين في مقر النادي

قام الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي، بلفتة رائعة تجاه الموظفين والعاملين في مقر النادي.

وذكرت صحيفة ذا تايمز ووفقا لما - The Times"، اليوم الخميس، أن بيب منح مكافأة 10 آلاف جنيه إسترليني لكل فرد من طاقم العمل في مانشستر سيتي، وتم استلام الهدية من قبل الموظفين العاملين في مبنى الفريق الأول، وفي قاعدة التدريب الخاصة بالنادي، وأكاديمية مانشستر سيتي".

ويضم فريق العمل في المباني المشار اليها ما بين 60 و70، بمن فيهم الطهاة، وموظفو الاستقبال، وأخصائيو العلاج الطبيعي، ورجال الملابس، وموظفو الأمن.

ووفق الصحيفة، هدف "غوارديولا الى تعزيز الترابط في مكان العمل بين الموظفين واللاعبين خلال فترة ولايته المتواصلة منذ ثماني سنوات، إذ يعتقد المدرب البالغ من العمر 53 عاما، أن ذلك هو أحد الأسباب التي جعلته وفريقه التدريبي ناجحين في السيتي".



