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إيرلينج هالاند ومانشستر سيتي يحطمان الأرقام القياسية

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إيرلينج هالاند ومانشستر سيتي يحطمان الأرقام القياسية
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كرة القدم

2024-09-01 | 02:55
إيرلينج هالاند ومانشستر سيتي يحطمان الأرقام القياسية

رفع إيرلينج هالاند رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز

رفع إيرلينج هالاند رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاث مباريات هذا الموسم، حيث حقق "الثلاثية" الثانية له على التوالي، في فوز مانشستر سيتي (3-1) على وست هام.
واحتاج حامل اللقب إلى عشر دقائق فقط ليتقدم، وعادل "المطارق" بعد فترة وجيزة، قبل أن يحسم اللاعب النرويجي الموقعة بهدفين، محققاً "ثلاثية" ثانية بعد الاولى في مرمى إيبسويتش تاون.
وبات لدى هالاند 70 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في 69 مباراة، و95 في 101 في جميع المسابقات لمانشستر سيتي، كما أصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في اثنتين من أول ثلاث مباريات لفريق إنجليزي في الدوري في موسم واحد، منذ بول جيويل لبرادفورد في موسم 1994-1995.
وحقق مانشستر سيتي بدوره رقماً قياسياً، إذ تمكن من الفوز بـ12 مباراة متتالية في الدوري بفرق هدفين أو أكثر.

إيرلينج هالاند ومانشستر سيتي يحطمان الأرقام القياسية

رياضة

كرة القدم

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

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