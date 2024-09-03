فيديو - شمايكل حزين لمشاهدة مانشستر يونايتد برفقة فيرجسون

They were speaking nothing but facts💔pic.twitter.com/oQWWrXQmdj — basheer… (@BasheerTK_) September 2, 2024

عبّر حارس المرمى الدانماركي الدولي السابق بيتر شمايكل، عن حزنه بعد السقوط المدوّي بثلاثية نظيفة لمانشستر يونايتد أمام غريمه التقليدي ليفربول ضمن الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز.وقال شمايكل "جلست مع السير أليكس (فيرجسون)، إنه أمر محزن حقاً، الجلوس معه وهو يشاهد هذا (الهزيمة)، أمر محزن حقاً بالنسبة لي".وأضاف "لقد منحه النادي (المدرب الهولندي تين هاج) المال، وقد لعبنا حتى الآن ثلاث مباريات، وخسرنا اثنتين، يمكنني البكاء تقريبا بسبب ذلك".ولعب شمايكل تحت قيادة فيرجسون في مانشستر يونايتد في الفترة من 1991 الى 1999، فأحرز 15 لقبا، بينها دوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الاوروبي مرة والدوري الانجليزي خمس مرات.