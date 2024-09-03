الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

رئيس أتليتك بلباو يُشكك في نوايا هانزي فليك !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رئيس أتليتك بلباو يُشكك في نوايا هانزي فليك !!
A-
A+

كرة القدم

2024-09-03 | 01:05
رئيس أتليتك بلباو يُشكك في نوايا هانزي فليك !!

لم يكن سعيداً بالعناق بين هانزي فليك ونيكو ويليامز

أظهر جون أوريارتي، رئيس نادي أتليتك بلباو أنه لم يكن سعيداً جداً بالعناق الذي قدّمه الالماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، للاعب فريقه نيكو ويليامز، بعد الفوز الكاتالوني على فريقه (2-1) يوم الرابع والعشرين من الشهر الفائت، في ملعب لويس كومبانيس، ضمن الجولة الثانية من الدوري الاسباني.
وقال أوريارتي خلال المؤتمر الصحفي المترافق مع بداية الدوري وتحديد أهداف الموسم "خلال الصيف، كانت تصريحات فليك محترمة تماماً، حيث قال إنه (ويليامز) لاعب في نادٍ آخر".
وأضاف مُشككاً "لقد فوجئت برؤيته يهنئه ويحتضنه، لكنه أوضح بعد ذلك أنه فعل ذلك من أجل تهنئته بلقب بطولة أمم أوروبا مع منتخب اسبانيا، وأفترض أنه سيفعل الشيء نفسه مع لاعبنا فيفيان (داني)، لكنني لم أعتقد أنني رأيت ذلك".



رئيس أتليتك بلباو يُشكك في نوايا هانزي فليك !!

رياضة

كرة القدم

جون أوريارتي

أتليتك بلباو

هانزي فليك

برشلونة

نيكو ويليامز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هدف لهيرموسو في المكسيك بنكهة ميسي !!
زميلٌ لهالاند كتب على الكرة: اذهب إلى الجحيم !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي للاعبي ريال مدريد
01:23

المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي للاعبي ريال مدريد

ظهرت المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي

01:23

المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي للاعبي ريال مدريد

ظهرت المزيد من التفاصيل حول فضيحة الشريط الجنسي

اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة
01:17

اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة

يتعاون برشلونة مع شركة تدافع عن القيم الأساسية مثل الجودة والابتكار

01:17

اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة

يتعاون برشلونة مع شركة تدافع عن القيم الأساسية مثل الجودة والابتكار

حادث سير يؤدي الى بتر ساق حارس المرمى الدولي
01:16

حادث سير يؤدي الى بتر ساق حارس المرمى الدولي

تعرض لبتر قدمه إثر حادث مروري خطير

01:16

حادث سير يؤدي الى بتر ساق حارس المرمى الدولي

تعرض لبتر قدمه إثر حادث مروري خطير

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024