رئيس أتليتك بلباو يُشكك في نوايا هانزي فليك !!

لم يكن سعيداً بالعناق بين هانزي فليك ونيكو ويليامز

أظهر جون أوريارتي، رئيس نادي أتليتك بلباو أنه لم يكن سعيداً جداً بالعناق الذي قدّمه الالماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، للاعب فريقه نيكو ويليامز، بعد الفوز الكاتالوني على فريقه (2-1) يوم الرابع والعشرين من الشهر الفائت، في ملعب لويس كومبانيس، ضمن الجولة الثانية من الدوري الاسباني.

وقال أوريارتي خلال المؤتمر الصحفي المترافق مع بداية الدوري وتحديد أهداف الموسم "خلال الصيف، كانت تصريحات فليك محترمة تماماً، حيث قال إنه (ويليامز) لاعب في نادٍ آخر".

وأضاف مُشككاً "لقد فوجئت برؤيته يهنئه ويحتضنه، لكنه أوضح بعد ذلك أنه فعل ذلك من أجل تهنئته بلقب بطولة أمم أوروبا مع منتخب اسبانيا، وأفترض أنه سيفعل الشيء نفسه مع لاعبنا فيفيان (داني)، لكنني لم أعتقد أنني رأيت ذلك".







