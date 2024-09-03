فيديو - هدف لهيرموسو في المكسيك بنكهة ميسي !!

بنكهة الأرجنتيني ليونيل ميسي



سجلت بطلة العالم، الاسبانية جينيفر هيرموسو، يوم أول أمس الأحد، أحد أجمل أهدافها في كرة القدم المكسيكية، وبنكهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتمنح فريقها تيجريس أونال فوزاً صعباً (1-0) على ليون ضمن الجولة الثامنة من الموسم الجاري.

وجاء الهدف في الدقيقة 99، على الرغم من أن الفريق الضيف الخاسر أكمل المباراة بعشرة لاعبات بعد طرد لاعبته التشيليانية فرناندا بينيلا منذ الدقيقة 82.

وحافظ تيجريس بقيادة على إيقاعه المثالي في ست مباريات، لكنه يحتل المركز الثاني، لأنه يملك مباراة واحدة أقل من باتشوكا الذي حقق سبعة انتصارات متتالية.







