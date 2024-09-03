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اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة

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اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة
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كرة القدم

2024-09-03 | 01:17
اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة

يتعاون برشلونة مع شركة تدافع عن القيم الأساسية مثل الجودة والابتكار

وقع برشلونة اتفاقية تعاون مع شركة BioTechUSA تجعل من هذه الشركة المصنعة للمكملات الرياضية، الراعي العالمي الجديد للنادي الكاتالوني في فئة المكملات الرياضية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يتعاون برشلونة مع شركة تدافع عن القيم الأساسية مثل الجودة والابتكار في مجال بالغ الأهمية للأداء الرياضي مثل التغذية، بحيث يتبع رياضيو النادي إرشادات غذائية دقيقة للغاية وتلتزم الشركة بتلبية هذه الاحتياجات من خلال توفير المنتجات اللازمة.
وستربط الشركة التي تتخذ من المجر مقراً لها صورتها بأول فريقين للرجال والنساء، كما تندرج هذه الاتفاقية في مجال البحث والتعليم، حيث ستعمل كلتا العلامتين التجاريتين معا للترويج لدراسة حالة عملية مع الخدمات الطبية لنادي برشلونة لكرة القدم حول بعض المنتجات الغذائية.
وتعد الشركة المجرية واحدة من أكبر الشركات المصنعة والموزعة في أوروبا مع انتشار في 100 دولة حول العالم، بفضل منتجاتها المتميزة وخبرتها المهنية التي تمتد لثلاثين عاماً.



اتفاقية تعاون - راعي عالمي جديد لبرشلونة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

BioTechUSA

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