السبب الحقيقي لانفصال موراتا وزوجته .. ما علاقة الأهل ونهائي أوروبا؟

لا تزال قصة الانفصال بين موراتا وأليس كامبيلو حديث الصحافة الاسبانية

لا تزال قصة الانفصال بين ألفارو موراتا وأليس كامبيلو حديث الصحافة الاسبانية، بعد الضجة التي أحدثها إعلان الطرفين عن انفصالهما، وقد حان الوقت لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مؤخراً، قدمت الاعلامية أليكسيا ريفاس معلومة أخرى، حين أشارت إلى المحفز الذي تسبب في الانفصال النهائي لأحد أكثر الأزواج صداقة لوسائل الإعلام.

قالت ريفاس التي روت القصة "لقد كان شجاراً أثناء كأس الأمم الأوروبية"، وهو وقع على أرض الملعب بعد المباراة النهائية نفسها، عندما فازت إسبانيا باللقب، وكان الجميع يحتفلون.

وقالت ريفاس "أثناء الاحتفالات بلقب كأس الأمم الأوروبية، أرادت أليس أن تكون هي وأطفالها وأصدقائها فقط على أرض الملعب، وليس والدي اللاعب أو عائلته، وهنا انفجر كل شيء".

وأوضحت ريفاس أنه لا يوجد خيار أمامهما لإعادة النظر في علاقتهما، فقد تحطمت "لا مجال للعودة إلى الوراء، المحامون يعملون بالفعل على أوراق الطلاق، وسيكون ذلك باتفاق متبادل، لقد تزوجا على أساس الملكية المشتركة، وسيعطي ألفارو لأليس ما يناسبها وما تريده".







