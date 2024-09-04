مبادرة لحلّ ودّي بين مبابي وباريس سان جيرمان

خرج مبابي وهو على خلاف مع ناديه السابق باريس سان جيرمان

خرج كيليان مبابي من العاصمة الفرنسية وهو على خلاف مع ناديه السابق باريس سان جيرمان في ما يتعلق بالأجور غير المدفوعة المستحقة له، والتي تشير التقارير إلى أنّها تصل الى 55 مليون يورو.

وهدّدت فايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي، باريس سان جيرمان باتخاذ إجراءات قانونيّة إذا لم يدفع الأموال، وهناك الآن تحرك للتوصّل إلى نتيجة ودية.

وبحسب ما أوردته صحيفة ليكيب، فإن الطرفين سيجتمعان أمام اللجنة القانونية لرابطة الدوري الفرنسي للمحترفين في 11 أيلول - سبتمبر الجاري، وقد تواصل ممثلو مبابي مع اللجنة القانونية في الدوري الإسباني للمساعدة في تسريع الأمر.

ومن المقرر أن يعود مبابي إلى ريال مدريد للتدريب في يوم 11 الجاري، حيث ستكون مباراته الأخيرة مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي قبل يومين من ذلك.





