عندما يبكي الكبار .. العواطف تغلب كريستيانو رونالدو

سيطرت العاطفة على كريستيانو رونالدو بشكل واضح وبكى

سيطرت العاطفة على كريستيانو رونالدو بشكل واضح وبكى، عندما سجّل الهدف رقم 900 في مسيرته، خلال مباراة البرتغال مع كرواتيا يوم امس الخميس.

وسدّد نجم النصر في الشباك قبل نهاية الشوط الأوّل، ليقود منتخب بلاده إلى التقدم في مباراته الافتتاحية في دوري الأمم الأوروبية، وكان ديوجو دالوت قد منح فريق المدرب روبرتو مارتينيز ميزة في البداية.

لكن هدف رونالدو التاريخي هو الذي سرق عناوين الصحف، في المباراة التي انتهت (٢-١) لصالح البرتغال، وهو الهدف الدولي رقم 131 لرونالدو، يضاف إليها 769 على مستوى الأندية.

رونالدو، بعد أن تجاوز الرقم القياسي لعلي دائي، أثبت نفسه كأفضل هدّاف على الإطلاق على مستوى المنتخبات، وتتوزع أهداف أسطورة البرتغال الـ900 كالتالي: ١٣١ مع المنتخب، ٤٥٠ مع ريال مدريد في تسع سنوات، ١٤٥ مع مانشستر يونايتد، ١٠١ هدف في يوفنتوس، ٥ مع سبورتينج، وحالياً 68 هدفاً مع النصر السعودي.





