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فيديو - منتخب يفوز بعد 20 عاماً و140 مباراة بلا انتصار !!

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فيديو - منتخب يفوز بعد 20 عاماً و140 مباراة بلا انتصار !!
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كرة القدم

2024-09-06 | 04:23
فيديو - منتخب يفوز بعد 20 عاماً و140 مباراة بلا انتصار !!

بتغلبه على منتخب ليختنشتاين (1-0) في دوري الأمم الأوروبية

أنهى منتخب سان مارينو مسيرة استمرت 20 عاماً دون أي فوز بتغلبه على منتخب ليختنشتاين (1-0) في دوري الأمم الأوروبية.
ولم يفز المنتخب الأدنى تصنيفاً في الفيفا (210) سوى بمباراة واحدة في تاريخه، حين انتصر (1-0) على المنتخب نفسه في عام 2004.
والآن، بعد مرور 20 عاماً، سجل نيكو سينسولي هدفاً ليعيد هذا الإنجاز ويمنح منتخب بلاده الفوز على خصمه المصنف 199.
وكان هذا الهدف كافيا لإنهاء سلسلة طويلة من عدم الفوز امتدت إلى 140 مباراة، وأدت صافرة النهاية إلى المزيد من الاحتفالات المبتهجة، وتعني النتيجة أن سان مارينو تتصدر حالياً مجموعتها المكونة من ثلاثة منتخبات في دوري الأمم، حيث أن المنتخب الثالث، جبل طارق، لم يلعب أي مباراة بعد.
وأصبحت سان مارينو، وهي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 30 ألف نسمة ويحيط بها شمال شرق إيطاليا وتغطي مساحة 61 كيلومتراً مربعًا فقط، مرادفًا للمعاناة في كرة القدم بسبب كفاح منتخبها لإنهاء سلسلة عدم الانتصارات.


فيديو - منتخب يفوز بعد 20 عاماً و140 مباراة بلا انتصار !!

رياضة

كرة القدم

منتخب سان مارينو

منتخب ليختنشتاين

دوري الأمم الأوروبية

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