فيديو - نادي مصري يقدّم 15 لاعباً دفعة واحدة

مقطع فيديو قدّم فيه 15 لاعباً جديداً دفعة واحدة

نشر نادي مودرن سبورت المصري عبر فيسبوك، مقطع فيديو قدّم فيه 15 لاعباً جديداً دفعة واحدة، ظهروا وهم يتوجهون نحو ملعب الفريق، وأرفقه بعبارة "دي حاجة 15 خالص .. أول فريق يخلص صفقاته في مصر".

وتعاقد مودرن سبورت مع الحارسين محمد مجدي وكريم عماد والمدافعين محمد دسوقي ونادر هشام وطارق محمد ولاعبي الوسط عبد الرحمن أسامة وعبد الله حافظ وأحمد مصطفى ومحمد صبري والمهاجمين محمد مسعد ضياء السيد.

كما ضم النادي الذي حلّ خامساً في الدوري المصري الفائت أربعة لاعبين أجانب هم الدولي البوروندي المولود في بلجيكا محمد أميسي، والغاني فريدريك كيسي، والانجليزي فيجيري شون شيما، والزامبي إنوك سكالا.











