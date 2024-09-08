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فيديو - وداع مؤثر للويس سواريز في سنتناريو

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فيديو - وداع مؤثر للويس سواريز في سنتناريو
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كرة القدم

2024-09-08 | 04:00
فيديو - وداع مؤثر للويس سواريز في سنتناريو

بعد مسيرة دولية استمرت 17 عاماً

تحول تعادل أوروغواي مع ضيفتها باراغواي سلباً، على ملعب سنتناريو، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، الى مناسبة لوداع لويس سواريز، بعد مسيرة دولية استمرت 17 عاماً.
وامتلأ الملعب عن آخره لوداع سواريز، الذي خاض المباراة الدولية الأخيرة، وعُرض فيديو مُعدّ مُسبقاً، وحملت الجماهير ثلاث لافتات لقمصانه مع "السيلستي"، وتم منحه هدية تذكارية تحمل صورته، ووضعت كأس "كوبا أميركا" التي نالها الفريق في العام 2011، داخل الملعب.
وشارك مهاجم برشلونة وليفربول وأتليتكو مدريد السابق، ولاعب انتر ميامي الاميركي الحالي، البالغ 37 عاماً، في 144 مباراة مع المنتخب، حيث سجل 69 هدفاً وصنع 39 وهو الهداف التاريخي له.
وبقيت أوروغواي في المركز الثاني في تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة، بفرق أربع نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة.



فيديو - وداع مؤثر للويس سواريز في سنتناريو

رياضة

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