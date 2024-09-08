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عودة الثعبانين الى ايرلندا !!

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عودة الثعبانين الى ايرلندا !!
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كرة القدم

2024-09-08 | 04:06
عودة الثعبانين الى ايرلندا !!

استقبل مشجعو إيرلندا الثنائي الإنجليزي بصافرات استهجان

استقبل مشجعو منتخب إيرلندا، الثنائي الإنجليزي ديكلان رايس وجاك غريليش، بصافرات استهجان، خلال المباراة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية - المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت الى فوز منتخب إنجلترا على مضيفتها بهدفين دون رد.
وفي مفارقة، سجل رايس وغريليش هدفيّ انجلترا، فيما رفع مشجعون لافتة حملت صورتيهما مع رسم لثعبان، وكُتب عليها "عاد الثعبانان"، والسبب في هذا الحقد عائد الى الأصول الإيرلندية للثنائي الإنجليزي، بل وتمثيلهما منتخب إيرلندا سابقاً.
وشارك رايس في ثلاث مباريات مع منتخب إيرلندا ولعب غريليش لصالحها على مستوى الشباب، ثم اختارا متابعة مسيرتهما مع إنجلترا.

 

عودة الثعبانين الى ايرلندا !!

رياضة

كرة القدم

ديكلان رايس

جاك غريليش

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