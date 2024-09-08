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فيديو - هدف رائع لموهبة برشلونة الصاعدة

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فيديو - هدف رائع لموهبة برشلونة الصاعدة
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كرة القدم

2024-09-08 | 04:10
فيديو - هدف رائع لموهبة برشلونة الصاعدة

يُعدّ واحداً من أكثر المواهب إثارة في برشلونة

يُعدّ توني فرنانديز واحداً من أكثر المواهب إثارة في برشلونة، وقد أظهر سبب حصوله على تقييم عالٍ مرة أخرى ليلة السبت، حين سجل الهدف الثاني لبرشلونة أتليتيك من خلال تسديدة رائعة أودعت الكرة في مرمى أورينس.
وتبادل اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً الكرة ودخل منطقة الجزاء وسددها دوبل كيك - فيرست تايم رائعة، وأسكنها في الشباك، قبل ان ينتهي اللقاء (3-0).
من المؤكد أن الشاب سوف يحصل على فرصة قريبة في الفريق الأول هذا الموسم إذا استمر في إثارة الإعجاب، وهو تدرب مع هذا الفريق بعد استدعائه من قبل المدرب تشافي هرنانديز، وحصل على أول عقد احترافي في الصيف.



فيديو - هدف رائع لموهبة برشلونة الصاعدة

رياضة

كرة القدم

توني فرنانديز

برشلونة

برشلونة أتليتيك

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