فيديو - هدف رائع لموهبة برشلونة الصاعدة

⚽️🔵🔴 ¡¡El golazo de Toni Fernández!!



pic.twitter.com/EchZ7qKDMO — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 7, 2024

يُعدّ توني فرنانديز واحداً من أكثر المواهب إثارة في برشلونة، وقد أظهر سبب حصوله على تقييم عالٍ مرة أخرى ليلة السبت، حين سجل الهدف الثاني لبرشلونة أتليتيك من خلال تسديدة رائعة أودعت الكرة في مرمى أورينس.وتبادل اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً الكرة ودخل منطقة الجزاء وسددها دوبل كيك - فيرست تايم رائعة، وأسكنها في الشباك، قبل ان ينتهي اللقاء (3-0).من المؤكد أن الشاب سوف يحصل على فرصة قريبة في الفريق الأول هذا الموسم إذا استمر في إثارة الإعجاب، وهو تدرب مع هذا الفريق بعد استدعائه من قبل المدرب تشافي هرنانديز، وحصل على أول عقد احترافي في الصيف.