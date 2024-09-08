هذه هي قصة جواز السفر الثاني لجود بيلينجهام

تقدّم بطلب للحصول على جواز سفر خارج المملكة المتّحدة

أشارت تقارير صحفية إلى أنّ جود بيلينجهام تقدّم بطلب للحصول على جواز سفر خارج المملكة المتّحدة، عند التوقيع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، بهدف تجاوز قواعد الدوري الإسباني الصارمة.

فاللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، الذي بلغت قيمته نحو 103 مليون يورو، سجّل 23 هدفاً في جميع البطولات في أوّل موسم له مع "الملكي"، وفاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكنه غاب عن بداية هذا الموسم وعن مباريات إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة عضلية.

بيلينجهام ذو أصول إيرلنديّة، من خلال جدته لأبيه، وكان بإمكانه اللعب مع منتخب هذا البلد، لكنّ لاعب خط الوسط المولود في برمنغهام ،قرر اللعب لصالح البلد الذي ولد فيه.

وبما أنّه يُسمح لأندية الدوري الإسباني أن تضمّ 3 لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة كلّ مباراة، من إجمالي 5 لاعبين في الفريق الأول، ويُعتبر اللاعبون البريطانيون من خارج الاتحاد الأوروبي، فقد استخدم بيلينجهام ارتباطه بإيرلندا عند الانضمام الى ريال مدريد.

ومع أنّ وضع بيلينجهام لم يمثّل مشكلة بالنسبة للوس بلانكوس، لأنّ الأماكن الثلاثة المخصصة للاعبين من خارج الاتحاد كانت متاحة، فقد كان اللاعب قادراً على استخدام ثغرة لضمان قدرة ريال مدريد على التعاقد مع لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي إذا رغب في ذلك.

ووفقاً لصحيفة The Athletic، طلب الريال من بيلينجهام التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أيرلندي، وقد حصل عليه بالفعل، وسبقه الى ذلك لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، كونور غالاغر، الذي يرتبط بايرلندا أيضاً، عندما وصل إلى إسبانيا قادماً من تشيلسي في الصيف الماضي.















