فيديو - سجلت هدفاً رائعاً وذهبت لمعانقة ماجيك جونسون

واصلت ترينيتي رودمان أداءها المتميز في العام 2024

واصلت ترينيتي رودمان أداءها المتميز في العام 2024، حيث سجلت هدفاً فردياً مذهلاً، وساعدت في تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، لفريقها واشنطن سبيريت، وذهبت لتحتفل مع المستثمر الجديد، أسطورة لوس أنجلوس لايكرز وكرة السلة ماجيك جونسون.

وأثارت رودمان حماس نحو 14 ألف مشجع في ملعب أودي فيلد بهدف التعادل في الدقيقة 60 ضد بورتلاند ثورنز الزائر.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تغلبت رودمان، 22 عاماً، ببراعة على مراقبتها على الجانب الأيمن وأرسلت عرضية مثالية إلى ليسي سانتوس لتسجل هدف الفوز واشعال المزيد من المشاهد المبهجة.

وكانت رودمان، سجلت ثلاثة أهداف وساعدت المنتخب الوطني الأميركي على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية وتم ترشيحها لجائزة الكرة الذهبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسجلت ترينيتي، ابنة نجم كرة السلة السابق دينيس رودمان، سبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في الدوري الوطني هذا الموسم.

وتم الإعلان عن استثمار جونسون، البالغ من العمر 65 عاما، في النادي حيث قال إنه "متحمس للانضمام إلى مجموعة مستثمري واشنطن سبيريت في مثل هذا الوقت المحوري في تاريخ النادي".



