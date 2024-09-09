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تنفس الكاتالان الصُعداء .. داني أولمو بخير

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تنفس الكاتالان الصُعداء .. داني أولمو بخير
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كرة القدم

2024-09-09 | 01:38
تنفس الكاتالان الصُعداء .. داني أولمو بخير

آخر الأخبار عن إصابة داني أولمو

شعر مشجعو برشلونة بالارتياح بفضل آخر الأخبار عن إصابة نجمهم الجديد داني أولمو، الغائب عن عن قائمة منتخب إسبانيا التي تغلبت على مضيفتها سويسرا (4-1) في المباراة الثانية لدوري الأمم الأوروبية 2024-25.
وكان قد تم استبدال أولمو في الدقائق الأخيرة في بلغراد، خلال المباراة ضد صربيا والتي انتهت بالتعادل السلبي، بعد معاناته من تحدٍ عنيف ضده.
واختار المدرب لويس دي لا فوينتي عدم المخاطرة بأولمو، فعاد نجم لايبزيغ السابق إلى برشلونة كإجراء احترازي، وسارع الفريق الطبي الإسباني للاعلان أن الإجراء تم اتخاذه لمنع تعرضه لإصابة أكثر خطورة.
ويتوجه البلاوغرانا لمواحهة غريمه المحلي جيرونا في 15 أيلول - سبتمبر، وسيكون أولمو جاهزاً لمباراة الديربي الكاتالوني، وهي امتحان جدّي لبرشلونة الذي سجل أربع انتصارات في أربع مباريات.


تنفس الكاتالان الصُعداء .. داني أولمو بخير

رياضة

كرة القدم

برشلونة

داني أولمو

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