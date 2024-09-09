فيديو - 100 طفل في مواجهة مخضرمي بروسيا دورتموند

تجربة لا تُنسى لمائة من مشجعي دورتموند الصغار

لا يمكنك الحصول على المزيد من اللونين الأسود والأصفر، حين اتى أساطير دوري الدرجة الأولى البولندي وأبطال الديربي والمفضلون لدى الجماهير والأبطال والفائزون بالكؤوس إلى سيغنال ايدونا بارك، لحضور مباراة وداع ياكوب بلاشتشيكوفسكي ولوكاس بيشكزيك مساء السبت.

كان ملعب بروسيا دورتموند ممتلئا، وهتف 81365 مشجعا للنجمين البولنديين اللذين وقفا على أرض الملعب للمرة الأخيرة بالقميصين الأسود والأصفر.

وكان هناك أيضًا الكثير من الأنشطة والتحيات والتفاصيل المحيطة باللعبة، من بينها تجربة لا تُنسى لمائة من مشجعي الفريق الصغار، حيث تنافس معهم كوبا وبيسزتسو والمدرب الرئيسي للفريق نوري شاهين في لعبة فوضوية.



