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نجوم انجلترا يختارون الفائز بالكرة الذهبية

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نجوم انجلترا يختارون الفائز بالكرة الذهبية
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كرة القدم

2024-09-09 | 01:46
نجوم انجلترا يختارون الفائز بالكرة الذهبية

قدم مدرب مانشستر سيتي دعمه للاعب خط الوسط الإسباني

ألقى النجوم السابقون آلان شيرار وجاري لينيكر ومايكا ريتشاردز بثقلهم خلف مايسترو مانشستر سيتي رودري، للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2024.
كان اللاعب الإسباني أحد أفضل اللاعبين في العالم، بعد فوزه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة توالياً وكأس الأمم الأوروبية 2024 مع إسبانيا.
لم يخسر رودري، البالغ من العمر 28 عاما، مباراة كرة قدم منذ هزيمة إسبانيا (0-2) خارج أرضها أمام اسكتلندا في آذار - مارس 2023.
سيواجه رودري أمثال كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، عندما يتم تحديد الجائزة الفردية الأرقى في عالم كرة القدم، ويعتقد شيرار ولينكر وريتشاردز أن رودري سيصبح أول إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ "لويس سواريز" في العام 1960.
وأثناء الحديث فيما بينهم في بودكاست The Rest is Football، قال شيرار "لا يمكن أن يكون إلا هو"، وأضاف لينيكر "أعتقد أن رودري يستحقها".
كما اختار ريتشاردز، مدافع مانشستر سيتي السابق رودري وقال "لم يفز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، لكنه فاز بالدوري ثم بطولة أمم أوروبا مع إسبانيا، عندما كان القائد".
ولم يكن النجوم الثلاثة الوحيدين الذين يعتقدون أن رودري هو اللاعب الذي يستحق الفوز، فقد قدم مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا دعمه للاعب خط الوسط الإسباني في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.


نجوم انجلترا يختارون الفائز بالكرة الذهبية

رياضة

كرة القدم

آلان شيرار

جاري لينيكر

مايكا ريتشاردز

رودري

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