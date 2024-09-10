اعتقال الممثل الهارب الذي قتل والدة النجم الإنجليزي

قتل والدة بطل الكريكيت الإنجليزي جوس أتكينسون

فر نجم سابق في مسلسل EastEnders إلى دبي بعد أن قتل والدة بطل الكريكيت الإنجليزي جوس أتكينسون بشكل مأساوي في حادث سيارة مروع.

حُكم على يوسف بيروين، 31 عاماً، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف في 26 تموز - يوليو، في نهاية لمعركة قانونية استمرت أربع سنوات، بعد أن أودت أفعاله بحياة كارولين أتكينسون، البالغة من العمر 55 عاماً، الام لثلاثة أطفال في 10 كانون الاول - ديسمبر 2020.

سافر القاتل إلى دبي في أعقاب الحادث في محاولة للتغطية على وجهته النهائية، الولايات المتحدة، وتم تسليمه أخيراً إلى المملكة المتحدة بعد جلسات استماع في المحكمة في لندن ولوس أنجلوس، ما استلزم تدخل مسؤولين في السفارة البريطانية في واشنطن.

ولم تخرج تفاصيل القضية المروعة إلى النور، إلا الآن بعد تحقيق أجرته صحيفة دايلي تلغراف، والتي كشفت كيف حاول بيروين، الذي مثل في مسلسل Doctors والمسلسل القصيرThe Looming Tower ، الهروب من السلطات.



