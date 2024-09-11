أضاع جوازات سفر المنتخب في سيارة الأجرة

خسرت ملاوي أمام بوروندي (2-3) ثم أمام بوركينا فاسو (1-3)

كان من المقرّر أن يلعب منتخب مالاوي يوم أمس مباراة خارج أرضه ضد بوركينا فاسو في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، لكن الفريق واجه وضعاً فريداً من نوعه.

فقد تنقل مدرب مالاوي باتريك مابيدي للتسوق بسيارة أجرة في باماكو عاصمة بوركينا فاسو، لكنه ترك عن طريق الخطأ حقيبة تحتوي على جميع جوازات سفر اللاعبين داخل السيارة.

ولحسن الحظّ، كان سائق التاكسي شخصاً مستقيماً، إذ عاد إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق، وسلّم الحقيبة المفقودة.

ووصل منتخب مالاوي إلى المرحلة النهائية من كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات في تاريخه، وكان أفضل إنجاز له هو ظهوره في دور الـ16 في نسخة العام 2021.

أما في الجولة الأولى من تصفيات النسخة المقبلة، فقد خسرت ملاوي أمام بوروندي (2-3) ثم أمام بوركينا فاسو (1-3).









