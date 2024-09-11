توني كروس يُعلن عن إطلاق ناديه في مدريد

ولد نادي "توني كروس" لكرة القدم

ولد نادي "توني كروس" لكرة القدم .. حيث بدأ لاعب ريال مدريد السابق مشروعا لتشكيل ناد جديد، بالتعاون مع "الاتحاد الملكي مدريد لكرة القدم" ونادي إنسيناس دي بواديلا.

وبهذا المعنى، قام الدولي الألماني السابق بعد تقاعده بالعديد من المشاريع المتعلقة بالرياضة، والتي يضاف إليها الآن إطلاق ناد جديد في مدريد، مكان إقامته مع عائلته.

التقى حامل الرقم 8 في ريال مدريد مع العديد من قادة اتحاد مدريد، مثل رئيسه، باكو دييز، الأمين العام، خوسيه غالاردو، نائب الرئيس، غييرمو لابوردا ومدير مدرسة التدريب، ميغيل أنخيل سيرانو نينو، وأنجز الاتفاق معهم على الفكرة.







