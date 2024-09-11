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مالك تشيلسي عرض مليونين إضافيين لتجنب رقم 13 !!

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مالك تشيلسي عرض مليونين إضافيين لتجنب رقم 13 !!
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كرة القدم

2024-09-11 | 02:24
مالك تشيلسي عرض مليونين إضافيين لتجنب رقم 13 !!

رفع عرضه بمقدار 2 مليون جنيه إسترليني فقط لتجنب الرقم 13

يُقال إن تود بوهلي، المالك المشارك لتشيلسي، رفع عرضه بمقدار 2 مليون جنيه إسترليني فقط لتجنب الرقم 13 غير المحظوظ.
لم يخجل الملياردير الأميركي وكليرليك كابيتال من إنفاق الأموال منذ توليهما المسؤولية من رومان أبراموفيتش في العام 2022.
لا توجد علامة على أن مالكي تشيلسي الجدد يدخرون المال، فقد أنفقوا مبالغ كبيرة على لاعبين مثل ويسلي فوفانا ومارك كوكوريلا ورحيم سترلينج خلال فترة الانتقالات الصيفية الأولى، مع المزيد من المشتريات الباهظة الثمن في الفترة الشتوية.
وأفادت شبكة ESPN أن بوهلي تواصل مع وكيل خلال صيفه الأول لمناقشة التعاقد مع لاعب تلقى عرضاً بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني، وبدلاً من تقديم عرض بقيمة 13 مليوناً، تخطاه بوهلي مباشرة إلى 14 مليون جنيه إسترليني للتهرب من رقمه "غير المحظوظ".
لم يتضح بعد اسم اللاعب، أو ما إذا كان تشيلسي قد وقع معه، ولكن تم جلب سيزار كاسادي وبيير إيميريك أوباميانج إلى ستامفورد بريدج ضمن هذا النطاق خلال تلك النافذة.
وأفادت تقارير أن خطوة بوهلي الغريبة أدت إلى تكوين منافسي تشيلسي "نظرة سلبية" للمالكين الجدد، الذين ما زالوا يعملون على كسب تأييد الجماهير بعد موسمين مخيبين للآمال، وفقًا لتقارير صحيفة إكسبرس.


مالك تشيلسي عرض مليونين إضافيين لتجنب رقم 13 !!

رياضة

كرة القدم

تود بوهلي

تشيلسي

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