فيديو - تصرف معيب من إميليانو مارتينيز يثير الجدل

لعب إميليانو مارتينيز دور البطولة في المباراة

تركت هزيمة منتخب الأرجنتين (1-2) أمام كولومبيا أشياء كثيرة للحديث عنها، أهمها انتقام خيمس رودريجيز، الذي كان أفضل لاعب في المباراة بتمريرة حاسمة وهدف.

كذلك، لعب إميليانو مارتينيز دور البطولة أيضاً في أحد أكثر المشاهد التي تم الحديث عنها في المباراة، وليس المشاهد الرياضية بالطبع.

فقد قام حارس مرمى "الألبيسيليست" بعد صافرة النهاية بإيماءة قبيحة نحو مصور، قرر التركيز عليه أثناء مغادرته الملعب، ما أثار ردود فعل على حامل القفاز الذهبي لكأس العالم - قطر 2022 وأفضل حارس مرمى في العالم في عام 2023.

دفع إميليانو العدسة بعيدا بطريقة سيئة، وبدا غاضبا بشكل واضح، لينضم هذا الإجراء إلى قائمة الإجراءات المثيرة للجدل من قبل حارس المرمى، مثل إيماءته عند حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في قطر، أو الاستفزازات لمنفذي ركلات الجزاء التي واجهها في السنوات الأخيرة.