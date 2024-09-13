اسرائيل تمنع انتقال لاعب برازيلي الى روسيا !!

حرمان البرازيلي ريشيلي من الانتقال إلى أحد الأندية الروسية

تسبب الملياردير الإسرائيلي إيدان عوفر، بصفته المالك لـ85% من أسهم نادي فاماليساو البرتغالي، بحرمان قائد الفريق البرازيلي ريشيلي من الانتقال إلى أحد الأندية الروسية.

وجاء رفض عوفر، بحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، على خلفية قناعات الرجل السياسية الرافضة للتعامل مع روسيا وما يرتبط بها، بحجة دعمها لحق قيام دولة فلسطينية.

وكان ريشيلي، البالغ 25 عاماً، والذي يلعب لنادي فاماليساو منذ العام 2019، وينتهي عقده في العام 2027، تلقى عروضاً من ثلاثة أندية روسية هي خيمكي وتسيسكا موسكو وروبن كازان.







