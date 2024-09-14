فيديو - رغم ادانته بالاعتداء الجنسي .. هوجو مالو يُصرّ على البراءة

أدين اللاعب الإسباني هوجو مالو بالاعتداء الجنسي على تميمة

أدين اللاعب الإسباني هوجو مالو بالاعتداء الجنسي على تميمة أنثى قبل مباراة في الدوري الإسباني، لكنه يصر على أنه بريء.

كان مالو يلعب لسيلتا فيجو في عام 2019 وقت وقوع الحادث، لكنه انتقل منذ ذلك الحين إلى أريس اليوناني، وقيل بأنه لمس صدر تميمة أنثى بشكل غير لائق، حسبما قضت محكمة برشلونة.

وقال القاضي سلفادور روي تيجيدور في حكمه "عند الوصول إلى جانب الضحية، التي كانت متنكرة في زي ببغاء، وضع المتهم، بقصد إشباع رغبته الجنسية وتقويض التعويض الجنسي لنفسه، يديه تحت الزي ولمس ثدييها، ما أجبرها على التراجع ودفع المتهم بعيدا بيدها اليمنى".

تم تغريم مالو ستة آلاف يورو من قبل القاضي وألف اضافية كتعويض للضحية، وسيتعين عليه أيضاً دفع التكاليف القانونية للإجراءات.

وفي منشور على انستغرام، أصر مالو على أنه بريء "ما زلت أنكر بشكل قاطع الحقائق المنسوبة إلي في الحكم ... اعترفت أنه أثناء الالتفاف بعد التحية كان من الممكن أن تلمس يدي خصر الببغاء، لكنني أنكرت تماما أنها لمست ثديها".

منذ الحادث، غادر اللاعب الفريق الإسباني بعد أن مثله لأكثر من 20 عاماً، وانضم إلى إنترناسيونال البرازيلي ومنه إلى أريس في عام 2024.



