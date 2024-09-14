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نجم برازيلي سابق يهاجم انضمام ديباي الى كورينثيانز

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نجم برازيلي سابق يهاجم انضمام ديباي الى كورينثيانز
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كرة القدم

2024-09-14 | 04:41
نجم برازيلي سابق يهاجم انضمام ديباي الى كورينثيانز

فابيانو : أشك في قدرة ديباي على تحمل الضغط في الدوري البرازيلي،

قال اللاعب الدولي البرازيلي السابق لويس فابيانو تعليقاً على انضمام النجم الهولندي ممفيس ديباي الى نادي كورينثيانز "أشك في قدرة ديباي على تحمل الضغط في الدوري البرازيلي، اللاعب لم يشارك كثيراً مع اتلتيكو مدريد في الموسم الأخير، وهنا الضغط مختلف تماماً عما اعتاد عليه، سيلعب مباراه كل ثلاثة ايام وسيجد نفسه كل يوم في مدينه اخرى وطقس مختلف، واشك في قدرته على التأقلم" .
وكان ديباي، صاحب الـ 30 عاماً، وقّع عقدا حتى نهاية عام 2026 مع النادي البرازيلي، بعد نهاية تعاقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، يتضمن حقه في فسخ العقد من دون أي مقابل مادي في حال هبوط النادي الى درجة أدنى.
وقال ديباي في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام "جئت إلى الجانب الآخر من العالم للعب كرة القدم في بلد ومنافسة لا نعرف عنها سوى القليل في أوروبا؟".
وأضاف "الأمر بسيط بالنسبة لي، فقد نشأت في هولندا، ولدي جذور أفريقية، وأعرف كرة القدم في أوروبا، ولعبت للعديد من الأندية عندما كبرت قليلاً، فكرت ما الذي يمكنني فعله لأجعل نفسي أكثر سعادة؟ أنا شخص يظل قريباً، من مشاعره ولسبب ما أنا هنا الآن".


نجم برازيلي سابق يهاجم انضمام ديباي الى كورينثيانز

رياضة

كرة القدم

لويس فابيانو

ممفيس ديباي

كورينثيانز

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