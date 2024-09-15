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فيديو - عودة ميسي وتألقه عنوان الدوري الاميركي

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فيديو - عودة ميسي وتألقه عنوان الدوري الاميركي
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كرة القدم

2024-09-15 | 03:46
فيديو - عودة ميسي وتألقه عنوان الدوري الاميركي

بعد اصابة طويلة غيّبته عن الملاعب 105 أيام

بعد اصابة طويلة غيّبته عن الملاعب 105 أيام، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليقود فريقه انتر ميامي الى فوز صريح على ضيفه فيلادلفيا يونيون (3-1) ضمن الدوري الاميركي لكرة القدم (MLS).
وواصل إنتر ميامي الانفراد بصدارة القسم الشرقي للدوري الأميركي برصيد 62 نقطة، بفرق عشر نقاط عن سينسيناتي قبيل ختام الموسم الاعتيادي.
واهتزت شباك إنتر ميامي بهدف الدنماركي ميكائيل أوري بعد مرور دقيقتين فقط، الا ان "البرغوث" وقّع على هدف التعادل في الدقيقة 25 من صناعة لويس سواريز، وأضاف الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق بتمريرة من جوردي ألبا، قبل أن يصنع لسواريز هدفه الـ17 في المسابقة.



فيديو - عودة ميسي وتألقه عنوان الدوري الاميركي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

انتر ميامي

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