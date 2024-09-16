ما هو الجديد في قضية سقوط فهد المولد من شرفة منزله؟

شبهة جنائية في حادثة سقوط نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي

أكدت صحيفة المدينة السعودية وجود شبهة جنائية في حادثة سقوط نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي فهد المولد من شرفة منزله في دبي يوم الخميس الماضي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن الحالة الصحية للاعب حرجة، اذ أنه يعاني من تهشم في الجمجمة ناتج عن ضربات تلقاها على رأسه خلال او بعد سقوطه من شرفة الدور الثاني على جسم إسمنتي، وكسور في الرقبة وأنحاء من الجسم.

وذكرت مصادر صحفية أن الأطباء في دبي رفضوا نقل اللاعب إلى الرياض، لأن حالته تتطلب استقرارا ورعاية دقيقة في وحدة العناية الفائقة، فيما تحفظت شرطة دبي على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا برفقته.







