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لاعب رفض عرضاً من ماكابي الإسرائيلي .. لا للدم مقابل المال

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لاعب رفض عرضاً من ماكابي الإسرائيلي .. لا للدم مقابل المال
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كرة القدم

2024-09-19 | 02:03
لاعب رفض عرضاً من ماكابي الإسرائيلي .. لا للدم مقابل المال

رفض استبدال الأموال بالدم

أعلن النرويجي أولي ستير، مهاجم نادي روزنبورغ، أنه رفض عرضا من ماكابي حيفا، بنحو 850 ألف يورو للفريق النرويجي لأنه رفض استبدال الأموال بالدم.
وقال اللاعب "حتى لو تلقيت عرضا بالملايين، فلن يزيدني ذلك سعادة، أنا سعيد حيث أنا، وواثق من قيمتي وقدرتي، أنا سعيد لأنني أعتقد أنه لن يكون من المناسب الانتقال إلى هناك، فأنا لا أريد أن يتم استبدال الأموال بالدم في حسابي، حتى لو حولوا المليارات إلى حسابي، لم أفكر للحظة في الانتقال إلى هناك".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن فترة الانتقالات انتهت دون أن يتمكن ماكابي حيفا من التعاقد مع مهاجم ليحل محل فرانتيزادي بييرو، وأكدت أن النادي حاول التعاقد مع النرويجي أولي ستير.



لاعب رفض عرضاً من ماكابي الإسرائيلي .. لا للدم مقابل المال

رياضة

كرة القدم

أولي ستير

روزنبورغ

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