نجم ليفربول عرض شراء نادي نانت الفرنسي

قدم عرضا بنحو مائة مليون يورو لشراء نادي نانت الفرنسي

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن الظهير الأيمن لنادي ليفربول، اللاعب الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، قدم عرضا بنحو مائة مليون يورو، لشراء نادي نانت الفرنسي، من خلال شركة استثمارية في لندن يديرها والده.

وأوردت صحيفة ليكيب، أن أرنولد ووالده مايكل أجريا محادثات مع إدارة النادي الفرنسي عن بعد في الصيف، ثم اجتمعا شخصيا مؤخراً، مع رئيس نادي نانت فالديمار كيتا.

وذكرت ليكيب أن رئيس النادي، الذي فاز بثمانية ألقاب فرنسية في تاريخه، يشعر بالإحباط بسبب تسريب أنباء المحادثات، ما جعله يفكر في خيارات أخرى، ولكن هذا لا يمنع أن الصفقة قد تتم.

ويلعب في نانت المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي على بعد خمس نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان.







