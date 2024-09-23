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11 هو الرقم السحري .. "لا ماسيا" بقيادة فليك تسحق فياريال

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11 هو الرقم السحري .. &quot;لا ماسيا&quot; بقيادة فليك تسحق فياريال
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كرة القدم

2024-09-23 | 00:24
11 هو الرقم السحري .. "لا ماسيا" بقيادة فليك تسحق فياريال

يمكن القول أن "أكاديمية لا ماسيا" هي التي هزمت فياريال

في غياب سبعة لاعبين مصابين، هم جافي وفرينكي دي يونج ومارك بيرنال ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وداني أولمو وفيرمين لوبيز، ولاعب موقوف هو فيران توريس، سحق برشلونة مضيفه فياريال (5-1) في ملعبه إل مادريغال، ضمن الجولة السادسة من الدوري الاسباني.
والحقيقة، يمكن القول أن "أكاديمية لا ماسيا" هي التي هزمت فياريال، بقيادة مدرب متمكن هو الألماني هانزي فليك، نجح في استيعاب الهزيمة أمام موناكو الفرنسي (1-2) في دوري أبطال أوروبا، وأعاد ترتيب الأوراق في غضون ثلاثة أيام فقط.
في هذا الفوز الكبير، دفع فليك بأحد عشر لاعباً، سواء أساسيين أو بدلاء من "لا ماسيا"، هم إيريك جارسيا (23 سنة) وجيرارد مارتن (22 سنة) وسيرجي دومينجيز (19 سنة) وبابلو توريه (21 سنة) وبيدري (21 سنة) وباو كوبارسي (17 سنة) ولامين يامال (17 سنة) ومارك كاسادو (21 سنة) وباو فيكتور (21 سنة) وهيكتور فورت (18 سنة)، وتوجّهم إيناكي بينا (25 سنة).
أثبتت المجموعة الشابة مع الخبرات الموجودة، إينيغو مارتينيز وجول كوندي ورافينها وروبرت ليفاندوفسكي، جدواها ولم تخذل مدرّبها، فدافعت بشراسة أمام فريق قوي، وهاجمت بشراسة أيضاً وأهدرت أهدافاً مماثلة للتي سُجلت، بينها ركلة جزاء (ليفاندوفسكي).
ولم تكتمل فرحة برشلونة، اذ اصيب حارس المرمى الدولي الألماني مارك أندره تير شتيغن قبل نهاية الشوط الاول، ويبدو أنه سيبتعد لفترة طويلة عن الملاعب، ما يُكمل المسلسل، ويضع فليك أمام تحدٍّ جديد في المرحلة المقبلة الصعبة.


11 هو الرقم السحري .. "لا ماسيا" بقيادة فليك تسحق فياريال

رياضة

كرة القدم

برشلونة

فياريال

الدوري الاسباني

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