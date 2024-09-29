تغيير موعد اقفال سوق الانتقالات الاوروبي والمشكلة سعودية !!

الخطوة تصبح حقيقة واقعة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

يبدو أن الخطوة التي تطالب بها العديد من الأندية، قد تصبح حقيقة واقعة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

فوفقا لـ"التايمز"، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على إغلاق نافذة الانتقالات في 15 آب - أغسطس، أي قبل بدء المسابقة، وهو أمر حدث في العام 2018، وتم التراجع عنه في الأسواق التالية، حين وجدت إنجلترا نفسها في وضع ضعيف مقارنة بالدوريات الأخرى.

ما اختلف الآن، هو أن الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا)، ستقبل أيضا هذا الإجراء، الذي من شأنه أن يسمح للأندية بإغلاق الانتقالات بمجرد بدء البطولات.

ووفقاً لصحيفة التايمز، فإن المديرين التنفيذيين في رابطة الأندية الأوروبية (ECA)، يؤيدون ذلك، وتكمن المشكلة الوحيدة في المملكة العربية السعودية، التي تبقى خارج الاتفاقية، وهي التي دخلت بقوة إلى أسواق الانتقالات القليلة الماضية.





