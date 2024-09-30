فيديو - جمهور أتليتكو يهتف ضد فينيسيوس المثير للجدل

على الرغم من انتهاء المواجهة الى التعادل (1-1)

على الرغم من انتهاء المواجهة الى التعادل (1-1) بين أتليتكو مدريد وضيفه ريال مدريد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الاسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فقد شهد اللقاء أحداثاً مثيرة للغاية، كان في طليعتها توقفها لمدة 17 دقيقة بسبب القاء "أشياء" على حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا.

وبطبيعة الحال، كالمعتاد، كان لفينيسيوس جونيور، النجم البرازيلي المثير للجدل، حصّة من الأحداث، حيث شارك في جميع "المشاجرات" مع لاعبي أتلتيكو ووخاصة مع كوكي.

وجاءت خيبة الأمل عندما تم استبدال فينيسيوس في الدقيقة 85، وتوجهه إلى خط التماس وسط صيحات استهجان وساعة من الجمهور المضيف.