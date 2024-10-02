مشجّع يحلّ مكان الحكم الذي نُقل إلى المستشفى!

خلال المباراة التي انتهت الى خسارة وست بروميتش أمام ضيفه ميدلسبره

نُقل الحكم المساعد روب سميث إلى المستشفى، بعد انهياره خلال المباراة التي انتهت الى خسارة وست بروميتش أمام ضيفه ميدلسبره (0-1)، ضمن الجولة الثامنة من دوري البطولة الانجليزية (التشامبيونشيب).

ووقع الحادث في المباراة التي شهدت استضافة بروميتش الثالث لميدلسبره الثامن، قبل أن يفوز الأخير ويرتقي للمركز السادس.

وركض المسعفون على الفور نحو الحكم، الذي انهار على خط التماس، في حين سيطر الصمت والقلق على كل من كان متواجداً في الملعب.

وتوقفت المباراة، قبل أن يستأنف اللعب بعد حوالي ثماني دقائق مع تولي جاكوب مايلز، الحكم الرابع، مهام الحكم المساعد.

لاحقاً، ومع "شغور" مركز الحكم الرابع، تبيّن أنّ إيدي سمارت، وهو أحد أفراد جمهور النادي صاحب الأرض، قد تولى المهمة .. بحيادية. !







