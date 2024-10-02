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ماكسيميليان نجل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ٌ دوليّ

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ماكسيميليان نجل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ٌ دوليّ
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كرة القدم

2024-10-01 | 22:47
ماكسيميليان نجل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ٌ دوليّ

يلعب ماكسيميليان مع ميلان تحت 20 عاماً

تم استدعاء ماكسيميليان إبراهيموفيتش، الابن الأكبر للاعب كرة القدم السابق زلاتان إبراهيموفيتش، للعب مع منتخب السويد للشباب، لأول مرة يوم أمس الثلاثاء.
وتم ضم المهاجم الشاب إلى تشكيلة السويد تحت 18 عاماً لمباراتين وديتين، الاولى ضد اليابان والثانية ضد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
وأشاد المدرب السويدي أندرياس بيترسون بنجل الرجل الذي يعتبر أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم السويدية، وقال "أنا أتابعه منذ عام، وقد بدأ يلعب أكثر فأكثر مع ميلان تحت 18 عاماً، وهو تقدم وأبلى بلاء حسناً".
ويلعب ماكسيميليان إبراهيموفيتش حاليا مع فريق ميلان تحت 20 عاماً، وسجل معه أربعة أهداف في ست مباريات.
كذلك، ضمت تشكيلة السويد تحت 18 سنة اللاعب جون ميلبرغ، وهو نجل قائد الفريق الأول السابق أولوف ميلبرغ، الذي لعب لراسينغ سانتاندير وأستون فيلا وفياريال من بين أندية أخرى.


ماكسيميليان نجل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ٌ دوليّ

رياضة

كرة القدم

ماكسيميليان إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

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