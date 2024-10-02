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فيديو - الشرطية الأكثر إثارة في كرة القدم الكولومبية !

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فيديو - الشرطية الأكثر إثارة في كرة القدم الكولومبية !
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كرة القدم

2024-10-01 | 23:38
فيديو - الشرطية الأكثر إثارة في كرة القدم الكولومبية !

قامت بدوريات في ملعب أوليمبيكو باسكوال غيريرو في كولومبيا

أصيب المشجعون بالذهول بعد أن قامت "الشرطية" أليكسا نارفايز، بدوريات في ملعب أوليمبيكو باسكوال غيريرو في كولومبيا.
وشاركت الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً، مقطع فيديو على انستغرام وهي تمشي أمام المدرجات، مع العديد من المعجبين، وهم يحاولون الحصول على رؤية جيدة للشرطية الجميلة.
وكتبت نارفايز عن الفيديو "امشي وتألقي،  تذكري أن عقليتك هي كل شيء، فكري بإيجابية، فكري في السعادة، فكري في النجاح"، وأضافت "إذا كان توهجي يؤلمك كثيراً، من فضلك لا تنظر وإلا ستصاب بالعمى".
وتعمل نارفايز بانتظام خلال مباريات أميركا دي كالي على أرضه في ملعب باسكوال غيريرو الأولمبي في مدينة كالي الكولومبية، وقد تم تصوير أحدث فيديو لها خلال فوز الفريق المضيف (2-0) على لا إكويداد في كأس كولومبيا في 25 أيلول - سبتمبر.
وتصدرت الفتاة عناوين الصحف لأول مرة، بعد الاحتفال بهدف في الملعب العام الماضي، ما أكسبها لقب "الشرطية الأكثر إثارة في كولومبيا".
وسرعان ما جمعت نارفايز 3.3 مليون مليون متابع على تيك توك و3.1 مليون متابع على انستغرام، لكنها وللأسف بالنسبة لمعجبيها، ارتبطت رسمياً في باريس في حزيران - يونيو الماضي.




فيديو - الشرطية الأكثر إثارة في كرة القدم الكولومبية !

رياضة

كرة القدم

أليكسا نارفايز

أميركا دي كالي

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