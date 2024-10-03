تداعيات ديربي مدريد: كورتوا بريء وأتلتيكو مذنب !

استمرت تداعيات ديربي مدريد المثير الذي أقيم يوم الأحد الفائت

استمرت تداعيات ديربي مدريد المثير الذي أقيم يوم الأحد الفائت ضمن الدوري الاسباني، وانتهى الى التعادل (1-1) على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الاسبانية.

ويوم الأربعاء، عوقب أتلتيكو مدريد لقيام مشجعيه بإلقاء الولاعات على حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، حيث من المقرر إغلاق قسم من ملعب واندا ميتروبوليتانو حيث وقعت الحوادث للمباريات الثلاث المقبلة.

وحكمت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بذلك، كما عالجت شكاوى أتليتيكو بشأن كورتوا، إذ ادعى لوس كولتشونيروس أنّ الحارس البلجيكي حرّض أنصاره باحتفالاته بهدف إيدر ميليتاو، لكن تم رفض هذه الادعاءات.

وذكرت ماركا، إن اللجنة وصفت مزاعم الأتليتي بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرة إلى أنّه لا يمكن استخدامها كمبرر لتصرفات أنصاره.

ونتيجة لذلك، لن يعاقب كورتوا، على الرغم من أنه من المتوقع أن يغيب عن مباراة ريال مدريد في نهاية الأسبوع ضد فياريال بسبب إصابة في العضلة تعرض لها في ميتروبوليتانو، وسيبدأ أندري لونين في سانتياغو برنابيو، كما فعل خلال هزيمة لوس بلانكوس في دوري أبطال أوروبا أمام ليل.









