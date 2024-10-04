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لاماسيا هي النبع .. برشلونة يخطط للاحتفاظ بـ"جواهره"

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لاماسيا هي النبع .. برشلونة يخطط للاحتفاظ بـ&quot;جواهره&quot;
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كرة القدم

2024-10-04 | 03:11
لاماسيا هي النبع .. برشلونة يخطط للاحتفاظ بـ"جواهره"

باشر برشلونة العمل على تجديد عقود لاعبيه

منذ إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في نهاية شهر آب - أغسطس، باشر برشلونة العمل على تجديد عقود لاعبيه.
ووافق مارك برنال مؤخراً على "تعديل" سيجعله يبقى في النادي الكتالوني حتى العام 2029، بينما تتواصل المحادثات لتجديد عقود فيرمين لوبيز وجافي وبيدري.
لكن  العمل لا يتم على صعيد الفريق الأول فقط، حيث أجرى برشلونة أيضًا محادثات مع ممثلي أوناي هيرنانديز، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عاماً، وهو أحد المواهب الرائدة في فريق برشلونة أتلتيك، وقد تم ترشيحه للصعود إلى الفريق الأوّل في المستقبل القريب.
ووفقاً لسبورت، يتوقّع برشلونة الاتفاق على عقد جديد مع هيرنانديز قريباً جدًّا، حيث يبذل النادي قصارى جهده لإنهاء المحادثات، بإعتبار أن عقد اللاعب الشاب ينتهي في تموز - يوليو المقبل.
وسيكون اللاعب الشاب أحد المواهب التي يجب مراقبتها إذا وقّع على صفقة جديدة مع البارشا، ومن المتوقع رؤيته مع الفريق الأوّل في حال التوصّل إلى اتفاق، مّا يعني أنّه سيكون تحت تصرف المدرب الألماني هانسي فليك قريباً.



لاماسيا هي النبع .. برشلونة يخطط للاحتفاظ بـ"جواهره"

رياضة

كرة القدم

برشلونة

أوناي هيرنانديز

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