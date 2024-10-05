أزمة جديدة في حياة نيمار .. قضية إثبات أبـوّة

بالإضافة الى أزمة الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة جداً

بالإضافة الى أزمة الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة جداً بسبب الإصابة في الرباط الصليبي في شهر تشرين الاول - أكتوبر 2023، وجد نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، وسط قضية جديدة محورها "إثبات أبوة".

فقد قررت عارضة الأزياء الهنغارية السابقة غابرييلا غارسيا، اللجوء الى القضاء لإثبات نسب ابنتها جازمين، ذات العشر سنوات، وقالت في تصريحات أنها تواصل مساعيها من أجل اعتراف نيمار أو أي من عائلته بصلتهم بالفتاة.

وقالت غارسيا "للأسف، لم أتلق أي رد من نيمار أو عائلته، وبقيت أنتظر يوميا أن يكتب أي فرد منهم لجازمين، وأن يتواصل معها، لقد أرسلت لهم صورا لها، لكن لم يكن هناك أي موقف منهم"، وأضافت أنها كانت تريد إنهاء الأزمة بعيدا عن وسائل الإعلام والمحاكم.

ووفق غارسيا، فقد سعى محاميها للتواصل مع النجم البرازيلي، إلا أنه تجاهل الرد عليه، فقررا اللجوء أخيراً الى القضاء لإنهاء هذا الملف.







