فضيحة تهزّ منتخب كوريا قبل مواجهة الأردن

يتواصل الحديث في الصحافة المحلية عن "شبهة فساد"

يتواصل الحديث في الصحافة المحلية عن "شبهة فساد" في تعيين مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو، قبيل الحلول ضيفاً على الأردن يوم الخميس المقبل ثم العراق، في الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد الكوري الجنوبي قد عين بو في 21 تموز - يونيو الماضي، خلفاً للألماني يورجن كلينسمان، وأصدرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الأربعاء الماضي بياناً أشارت فيه الى أن اتحاد كرة القدم انتهك القواعد الداخلية في التعيين.

وقامت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة باستجواب رئيس الاتحاد تشونغ مونغ جيو والمدرب الجديد للوقوف على حيثيات طريقة وآليه التعيين وعلى العيوب الإجرائية التي رافقته.

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات المونديال برصيد 4 نقاط متقدماً بفرق الأهداف على كوريا الجنوبية والعراق، يليهما الكويت بنقطتين وفلسطين بنقطة واحدة، وسلطنة عُمان من دون أي نقطة.





